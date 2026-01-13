Paulista imzayı attı

Beşiktaş'tan ailevi sorunları gerekçesiyle ayrılan Gabriel Paulista, Corinthians'ın başarısı için ter dökecek. Brezilya kulübünün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Paulista, takımın yeni stoperi oldu ve 2027 yılının sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attı" denildi. Öte yandan Beşiktaş Kulübü 35 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi. Kartal'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 1 kez ağları havalandırdı.
