Kar altında antrenman

Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı. Antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Siyah-beyazlılar dar alanda oynanan minyatür kale oyunlarının ardından taktiksel çalışmalarla idmanı noktaladı. Sakatlığı iyileşen Cengiz Ünder ve Afrika Kupası'ndan dönen El Bilal Toure takımla birlikte çalıştı.
