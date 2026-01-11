Tavares apronda

Ara transfer dönemi 2 Ocak tarihinde başlarken, siyahbeyazlı taraftarlar henüz takviye yapamayan yönetimi sosyal medyada eleştiriyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken taraftarlara da mesaj gönderdi. Çalışmaların yoğun bir tempoda sürdüğünü ifade eden Başkan Serdal Adalı, "Taraftarımız bize güvensin. Yönetim kurulumuz ve scout ekibimiz günde 20 saat transfer için çalışıyor. Hiç kimse panik yapmasın" şeklinde konuştu.

İSİM VERDİ

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı, transfer için isim de verdi. Lazio'da forma giyen sol bek Nuno Tavares'i transfer etmek için büyük uğraş sarf ettiklerini vurgulayan Adalı, "3-5 kişi bizi televizyonda ve sosyal medyada eleştirecek diye aceleye getirip gereğinden fazla transfer ücreti vermeyeceğiz. İstediğimiz oyuncuları, bizim istediğimiz şartlarda almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Beşiktaşlı kurmaylar, Portekizli yıldızı renklerine katmak için her türlü fedakarlığı yapıyor.

1 GOLE KATKI YAPTI

Nuno Tavares bu sezon Serie A ekibi Lazio formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol pası verdi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan 25 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

15 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Beşiktaş, Nuno Tavares için Serie A temsilcisi Lazio ile kıran kıran bir pazarlığa girişti. Calciomercato'nun haberine göre; Roma ekibi 25 yaşındaki sol bek için 15 milyon euro talep ediyor. Bonservis bedeli pazarlığında aradaki farkın 4 milyon euroya kadar indiği öğrenildi. Oyuncuya ise Lazio'da kazandığının 2 katı maaş teklif edildiği aktarıldı.

İKİ KULÜP DE TAKİPTE

Nuno Tavares'le ciddi olarak ilgilenen kulüp, yalnızca Beşiktaş değil. Rusya temsilcisi Zenit'in yanı sıra Sergio Conceicao'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ın da Portekizli yıldızın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

HÜCUM YÖNÜ GÜÇLÜ

Portekizli oyuncu savunmadan ziyade hücum yönü daha güçlü olan bir sol bek profilinde. Açık alanda durdurulması zor olan Nuno Tavares, sıfıra inip yaptığı ortaların yanı sıra etkili bindirmeleriyle öne çıkıyor. Deneyimli futbolcu bu vasıflarıyla sezon başında Beşiktaş'tan Sunderland'e transfer olan Arthur Masuaku'yu andırıyor.