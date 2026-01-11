Jota göz doldurdu

Gaziantep FK maçında sakatlanan Jota Silva'nın dönüşü muhteşem oldu. Portekizli kanat oyuncusu, Steaua Bükreş ile oynanan hazırlık maçındaki performansı ile beğeni topladı. Oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu, 1 gol ve 1 asistle 2 gole katkıda bulundu.
