Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Bilal geri dönüyor

Bilal geri dönüyor

Afrika Kupası'nda çeyrek finalinde El Bilal Toure'nin takımı Mali, Senegal'e 1-0 mağlup oldu. Mali bu sonuçla turnuvaya havlu atarken, 82. dakikada oyuna dahil olan siyah-beyazlı yıldızın kupa macerası da sona erdi. Bilal takıma katılmak üzere İstanbul'a dönecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Bilal geri dönüyor
SON DAKİKA
