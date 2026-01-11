Bilal geri dönüyor

Afrika Kupası'nda çeyrek finalinde El Bilal Toure'nin takımı Mali, Senegal'e 1-0 mağlup oldu. Mali bu sonuçla turnuvaya havlu atarken, 82. dakikada oyuna dahil olan siyah-beyazlı yıldızın kupa macerası da sona erdi. Bilal takıma katılmak üzere İstanbul'a dönecek.
