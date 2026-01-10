CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni hedefi Ruben Loftus-Cheek! Transferde Rafa Silva detayı

Beşiktaş'ın yeni hedefi Ruben Loftus-Cheek! Transferde Rafa Silva detayı

Orta sahasına yıldız bir isim arayan Kara Kartal, Milano ekibinin maestrosu Ruben Loftus-Cheek ile görüşüyor. Bonservis pazarlığı kıran kırana sürüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın yeni hedefi Ruben Loftus-Cheek! Transferde Rafa Silva detayı

Birçok bölgeye takviye planlayan Beşiktaş, orta sahasına kendisini kanıtlamış yıldız bir ismi getirmek adına İtalya'ya üs kurdu. Siyah-beyazlılar, İtalyan devi Milan'dan Ruben Loftus-Cheek'i gündemine aldı. Milano temsilcisi, sözleşmesi 2027'de bitecek olan 29 yaşındaki İngiliz maestrosu için 10 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Rafa Silva'nın durumun göz önünde bulundurarak, bu bölgeye mutlaka transfer yapacak olan Kara Kartal, Milanlı yöneticilerle kıran kırana bir pazarlık yapıyor.

10 NUMARADA DA OYNUYOR

Ruben Loftus Cheek, 2023'te altyapısından yetiştiği Chelsea'den 19 milyon euro'ya Milan'a transfer oldu. Deneyimli orta sahayla İtalya'dan Lazio da ilgileniyor. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, daha önce İngiliz devi Chelsea'de birlikte çalıştığı Ruben-Loftus-Cheek'i yeniden kadrosunda görmek istiyor. 10 numara pozisyonunda da oynayabilen İngiliz yıldız, Milan'da bu sezon 20 karşılaşmada süre bulurken, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Cheek, 11 kez de İngiltere Milli Takımı'nda boy gösterdi.

Kristensen transferinde Zaniolo şartı!
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladı
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı?
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:55
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:54
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? 00:44
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! 00:44
Daha Eski
A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! 00:44
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:44
Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! 00:44
43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 00:44
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:44
F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! 00:43