CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Luis Henrique'ye talip oldu!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Luis Henrique'ye talip oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Brezilyalı kanat oyuncusuna talip olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncunun kulübü siyah beyazlılara transfer yanıtını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Luis Henrique'ye talip oldu!

Takımın kanat rotasyonuna seviye yükseltecek bir isim dahil etmek isteyen Beşiktaş'ın hedefi İnter'den Luis Henrique... Sabah'ta yer alan habere göre; Brezilyalı oyuncu için Serie A takımıyla bir süre önce temasa geçen siyah beyazlılar, futbolcuya talip olduklarını resmen iletti. İtalyan ekibi, takımın Hollandalı yıldızı Dumfries'ın sakatlığı sonrası Henrique'ye forma vermeye başladı. Bu nedenle pazarlıklar başlamadan önce İnter cephesi, önce Dumfries'in boşluğunu dolduracak yeni bir oyuncu aradıklarını, ancak transfer yaptıktan sonra görüşebileceklerini iletti. Çizme temsilcisi, Beşiktaş'a kapıyı kapatmazken kendilerine kısa süre içinde haber vereceklerini bildirdi.

OYUNCU GELMEYE HAZIR

Siyah-beyazlılar, fırsat transferi olarak gördüğü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Henrique için şimdilik bekleyişe geçti. Kara Kartal'ın önceliği, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği ile renklerine bağlamak. Bu sezon Dumfries sakatlanana kadar çok az şans bulan 24 yaşındaki futbolcu da düzenli olarak 11'de oynayabileceği bir takım istiyor ve bu nedenle Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Fransa'dan da Lyon'un Henrique ile ilgilendiği aktarıldı.

F.Bahçe Guendouzi'nin transferinde mutlu sona yakın!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Fenerbahçe’de Anthony Musaba fırtınası! İlk maçında yıldızlaştı
Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy'un torbacısını açıkladı: "Veyis Ateş kokoreç (kokain) getirecek"
G.Saray'dan Pape Gueye bombası!
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nijerya'dan Osimhen için açıklama! Nijerya'dan Osimhen için açıklama! 01:13
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:13
Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! 01:13
Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! 01:13
Fenerbahçe Beko evinde galip! Fenerbahçe Beko evinde galip! 01:13
Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! 01:13
Daha Eski
Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! 01:13
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 01:13
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 01:13
Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! 01:13
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 01:13
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 01:13