TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Luis Henrique'ye talip oldu!

Takımın kanat rotasyonuna seviye yükseltecek bir isim dahil etmek isteyen Beşiktaş'ın hedefi İnter'den Luis Henrique... Sabah'ta yer alan habere göre; Brezilyalı oyuncu için Serie A takımıyla bir süre önce temasa geçen siyah beyazlılar, futbolcuya talip olduklarını resmen iletti. İtalyan ekibi, takımın Hollandalı yıldızı Dumfries'ın sakatlığı sonrası Henrique'ye forma vermeye başladı. Bu nedenle pazarlıklar başlamadan önce İnter cephesi, önce Dumfries'in boşluğunu dolduracak yeni bir oyuncu aradıklarını, ancak transfer yaptıktan sonra görüşebileceklerini iletti. Çizme temsilcisi, Beşiktaş'a kapıyı kapatmazken kendilerine kısa süre içinde haber vereceklerini bildirdi.

OYUNCU GELMEYE HAZIR

Siyah-beyazlılar, fırsat transferi olarak gördüğü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Henrique için şimdilik bekleyişe geçti. Kara Kartal'ın önceliği, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği ile renklerine bağlamak. Bu sezon Dumfries sakatlanana kadar çok az şans bulan 24 yaşındaki futbolcu da düzenli olarak 11'de oynayabileceği bir takım istiyor ve bu nedenle Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Fransa'dan da Lyon'un Henrique ile ilgilendiği aktarıldı.