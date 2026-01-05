CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın kalecisi Ada'dan! Filip Jörgensen olmazsa Antonin Kinsky!

Beşiktaş, Chelsea forması giyen 23 yaşındaki kaleci Filip Jörgensen’i kadrosuna eklemek için girişimlerini sürdürürken, transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Danimarkalı eldivenin alternatifini Tottenham'da buldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Beşiktaş, Chelsea forması giyen 23 yaşındaki kaleci Filip Jörgensen'i kadrosuna eklemek için girişimlerini sürdürürken, transfer sürecinde yeni bir bekleme süreci yaşanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre siyahbeyazlıların, İngiliz kulübünün teknik direktör konusundaki belirsizlik sebebiyle gelişmeleri takip etmek zorunda kaldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN YAPTIĞI TEKLİF

Kartal'ın, Filip Jorgensen için Chelsea'ye 1.5 yıllık kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu öğrenildi. Chelsea cephesinin ise kiralama süresinin sezon sonu ile sınırlı tutulmasını ve anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi eklenmesini talep ettiği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Chelsea'de yaşanan teknik direktör değişikliği süreci transferi yavaşlattı.

GECİKMENİN SEBEBİ CHELSEA

Enzo Maresca ile yollarını ayıran İngiliz ekibinin, yeni teknik direktör olarak Liam Rosenior'ı getirmeyi hedeflediği, bu süreç tamamlanana kadar transfer görüşmelerinin askıya alındığı kaydedildi. Öte yandan Chelsea'de üçüncü kaleci Ted Curd'un performansından memnun olunmadığı ve bu nedenle kaleci rotasyonuna yeni bir ismin dahil edilebileceği öne sürüldü.

İki ayrı sebepten dolayı transferi geciken Filip Jörgensen'in, Chelsea'de yeterince forma şansı bulamamasından kaynaklı olarak ayrılığa sıcak baktığı ve bu doğrultuda kulüp yönetimiyle bire bir görüşmeler yaptığı belirtildi. Düzenli olarak oynayabileceği bir takım arayan İsveç asıllı Danimarkalı kalecinin, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı ve transferin önümüzdeki iki hafta içinde büyük ölçüde netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.

ALTERNATİF: KINSKY

Beşiktaş yönetimi, Jörgensen transferinin olumsuz sonuçlanma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Bu doğrultuda siyah beyazlılar, Tottenham Hotspur forması giyen Çek kaleci Antonin Kinsky'yi alternatif isim olarak listeye ekledi. Yönetimin, Tottenham yetkilileriyle temasa geçerek oyuncunun kiralanmasına sıcak bakılıp bakılmadığını sorduğu ve İngiliz kulübünden gelecek yanıtı beklediği ifade edildi.

