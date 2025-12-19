Bilal’e 2 maç men cezası

PFDK kararları açıklandı. PFDK, Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç men cezası verdi. Siyah-beyazlı kulübe 15 Aralık 2025 tarihinde X'ten yapılan paylaşım nedeniyle 2.7 milyon TL, Asbaşkan Murat Kılıç'a ise 15 gün men ve 2 milyon TL para cezası uygulandı.
PFDK kararları açıklandı. PFDK, Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç men cezası verdi. Siyah-beyazlı kulübe 15 Aralık 2025 tarihinde X'ten yapılan paylaşım nedeniyle 2.7 milyon TL, Asbaşkan Murat Kılıç'a ise 15 gün men ve 2 milyon TL para cezası uygulandı.