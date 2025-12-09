Beşiktaş’ta savunma sorunları ve istikrarsızlık devam ediyor!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, büyük beklentilerle başlanan yeni sezonda istikrarı bir türlü sağlayamadı. Bu sezon, Avrupa kupalarına ağustos ayında havlu atan siyah-beyazlı takım, ligde de zirve yarışında geride kaldı. İstikrarsız saha sonuçlarının ardından Beşiktaş, aralık ayı itibarıyla lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar, ligde 15. haftayı averajla 5. sırada tamamladı.

Süper Lig'de galibiyet serisi de yakalamakta zorlanan Beşiktaş, sadece eylül ayında üst üste 2 maç kazanabildi. Kayserispor ve Kocaelispor karşılaşmalarında üst üste alınan galibiyetlerin dışında siyah-beyazlı ekip, arka arkaya 3 puan almakta sorun yaşadı.

SERİ YAKALAMAKTA ZORLUK YAŞIYOR

Siyah-beyazlılar, bu sezon galibiyet serisi yakalamakta sorun yaşıyor. Avrupa kupalarında ve Süper Lig'de bir kez üst üste 3 maç kazanan Beşiktaş, bu seriyi yollarını ayırdığı Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde elde etti. Siyah-beyazlılar, St. Patrick's'i sahasında ve deplasmanda yenip, ligde de oynadığı ilk maçta Eyüpspor'u mağlup etmişti.

Beşiktaş, Norveçli teknik adamın ardından göreve getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ise ligde Kayserispor ve Kocaelispor maçlarıyla 2 galibiyetlik bir seri yakalamıştı.

SAHASINDA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 4 maçta rakiplerine 10 puan bıraktı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş, ardından 13. haftada Samsunspor ile 1-1, 15. haftada ise Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Oynadığı son 4 müsabakada 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, olası 12 puanın yalnızca 2'sini hanesine yazabildi. Siyah-beyazlılar, söz konusu mücadelelerin 3'ünde seyircisi önünde üstün duruma geçmesine rağmen bunu koruyamadı.

21 MAÇIN 18'İNDE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş, bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynadığı 21 müsabakanın 18'inde rakiplerin gol sevinci yaşamasına engel olamadı. Takım savunmasında beklentilerin uzağında siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte yalnızca 3 kez kalesini gole kapattı.

Beşiktaş'ın bu sezon gol yemediği 3 karşılaşmanın 2'si ligdeki erteleme maçları olarak dikkati çekti. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı iki mücadelede Kayserispor'u 4-0, Konyaspor'u ise 2-0 ile geçti. Beşiktaş, ligde de geçen hafta Fatih Karagümrük'ü 2-0 ile geçerken rakibini gol yollarında durdurmuştu.

Ligde 15, erken veda ettiği Avrupa'da da 6 maça çıkan Beşiktaş, toplamda 30 kez meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Siyah-beyazlı futbolcular, 36 defa da rakip ağları havalandırdı.

AVRUPA'DA DA DURUM FARKLI OLMADI

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına ağustos ayında veda ederken bu organizasyonda da savunmada sorunlar yaşadı. Avrupa'da toplam 3 turda 6 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, her maçta kalesinde gol veya goller gördü.

UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Shakhtar Donetsk'e 2-4 ve 2-0'lık skorlarla yenilen siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nin elemelerinde ise St. Patrick's'i 1-4 ve 3-2'lik sonuçlarla geçti. Beşiktaş, sonraki turda ise Lausanne'a 1-1 ve 0-1'lik skorlarla üstünlük sağlayamadı, Avrupa defterini kapattı.

Toplamda 6 maçta siyah-beyazlılar, 10 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

DOLMABAHÇE'DE 1 MART'TAN BU YANA RAKİPLERİNİ DURDURAMIYOR

Beşiktaş, Dolmabahçe'de tüm kulvarlarda oynadığı son 17 resmi karşılaşmada kalesinde gol gördü. Siyah-beyazlılar, 1 Mart 2025'te ligde Kayserispor'u 2-0 yendiği maçın ardından 2024-2025'te oynadığı son 7, bu sezon ise ilk 10 karşılaşmada kalesini koruyamadı.

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında oynadığı bu süreçteki 17 maçta Beşiktaş, 30 kez rakiplerinin gol sevincine engel olamadı. Siyah-beyazlı takım, konuk ettiği ekiplere ise aynı zaman diliminde 32 gol atmayı başardı.

Beşiktaş, söz konusu dönemde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

ÖNE GEÇİYOR, SKORU KORUYAMIYOR

Siyah-beyazlılar, bu sezon lig ve Avrupa'da 6 kez öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü karşılaşma sonuna taşıyamadı.

UEFA Konferans Ligi play-off'unda Lausanne deplasmanında Milot Rashica ile 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin 83. dakikadaki golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de de sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Samsunspor mücadelelerinde ilk golü bulan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, bu karşılaşmalarda muhtemel 15 puandan yalnızca 3'ünü elde etti.