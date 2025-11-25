Teşhisi koydu

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Samsunspor karşısında kritik müdahaleleriyle takımını ayakta tutan Gabriel Paulista, hırslı ve istekli oyunuyla beğeni topladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın saha içinde 'liderlik' vazifesi verdiği Brezilyalı savunmacı, sorunlarla ilgili öz eleştiri yaptı. Konsantrasyon konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Bir idman eksikliği yok. Antrenmanlarda önde baskıyı çalışıyoruz. Sahaya daha çok karakter koymamız gerektiğinizi düşünüyorum.

Kendi sahamızda bu şekilde olmamalı. Buna izin veremeyiz. Daha çok birbirimizi eleştirmeliyiz. Bu durumun tek suçlusu yok. Takım olarak puanlar kaybediyoruz" dedi.

7 TEHLİKE ENGELLEDİ

Antalyaspor maçında Tiago Djalo ile tandem oynayan Gabriel Paulista'nın Samsunspor karşısında partneri Emirhan Topçu oldu. Zorlu müsabakada 1 top çalan, 7 tehlike ve 1 de şut engelleyen 34 yaşındaki futbolcu, girdiği 2 hava topu mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.