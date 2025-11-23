CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu!

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Samsunspor ile berabere kaldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 19:39 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 19:43
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın açıklamaları...

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

"Çok iyi başlamadık ilk 15-20 dakikada. Oyuncular alıştı ve kontrol bize geçti. 20-25 dakikayı çok etkili oynadık. İkinci yarı iyi başladık ve Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hata maalesef, kendi kendimize gol attık. Psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bir tane daha yiyebilirdik hatta. Üzgünüz. Kazanmak amacındaydık. Oyuncuların enerjileri iyiydi. Şanssızdık. Olmayınca olmuyor."

"ÇOK BİREYSEL HATALAR OLUYOR"

"Oyuncularla sürekli konuşuyoruz. Puan kaybettiğimiz maçlarda öne geçip puan veriyoruz. Anlaşılır gibi değil. Çok bireysel hatalar oluyor. Bireysel hatalar belimizi büktü. Bireysel hatanın çalışması yok. Bunu çözecek çalışma yok. Olabiliyor bunlar. Önlem alamıyoruz bunlara doğal olarak. 1-0'dan sonra bireysel hatadan gol yemesek daha enerjik, motivasyonu yüksek olacaktı takım. Futbol canlı oyun. Her şeyi öngöremiyoruz. Takım iyi niyetli. Oyun anlayışımız fena değil. Takım mücadele de ediyor. Samsunspor da iyi ve güçlü bir ekip. Kazanabilirdik, futbolda her türlü sonuç insanın başına gelebiliyor."

