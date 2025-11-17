TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'tan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sabah saatlerinde anjiyo ameliyatı olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiği vurgulandı. Son olarak Sergen Yalçın için TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajları geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Anjiyo operasyonunun başarılı geçtiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. pic.twitter.com/zxc2mFoQxJ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 17, 2025

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/4MCytpTUyt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 17, 2025

TFF'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

TFF'nin mesajında da "Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.