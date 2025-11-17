CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş'tan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sabah saatlerinde anjiyo ameliyatı olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiği vurgulandı. Son olarak Sergen Yalçın için TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajları geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 12:45 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 13:03
TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş'tan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sabah saatlerinde anjiyo ameliyatı olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiği vurgulandı. Son olarak Sergen Yalçın için TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajları geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Anjiyo operasyonunun başarılı geçtiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması!
