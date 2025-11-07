CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı! Suudi ekibinin talip olmasının ardından...

Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı! Suudi ekibinin talip olmasının ardından...

Portekizli yıldıza Al Ahli’nin talip olması, Beşiktaş’ta paniğe neden oldu. Yönetimin Rafa Silva’yı kesinlikle bırakmayacağı aktarıldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Rafa Silva kararı! Suudi ekibinin talip olmasının ardından...

Beşiktaş'ın maestrosu Rafa Silva'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin kanca atması, siyah-beyazlı camiada paniğe neden oldu. Daha önce Benfica'da Portekizli yıldız ile birlikte çalışan Sportif Direktör Rui Pedro Braz'ın deneyimli oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin ise skorer kimliğiyle taraftarların gönlünde taht kuran Rafa Silva'yı bırakmamaya kararlı olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 resmi maçta forma giyerken 5 gol, 3 asistlik performansıyla 8 gole katkı sundu.

ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Kalf bölgesinde ağrı ve sertlik hisseden Rafa Silva dün yapılan antrenmana da katılmadı. Kulüpten yapılan açıklamada Portekizli yıldızın tedavisinin devam ettiği ve idmanda yer almadığı duyuruldu. Teknik heyetin durumunu yakın takip ettiği 32 yaşındaki futbolcunun Antalyaspor maçında takımdaki yerini alması zor olduğu öğrenildi.

G.Saray'a transferde Lookman fırsatı!
F.Bahçe'den Mateta için dev teklif!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı'nda Selim'in sırrı Meyra'yı sarsacak
Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi
F.Bahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar!
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! 01:54
F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! 01:54
Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı 01:54
Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması 01:54
Tedesco'dan flaş hakem sözleri! Tedesco'dan flaş hakem sözleri! 01:54
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! 01:54
Daha Eski
F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! 01:54
F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! 01:54
Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! 01:54
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 01:54
Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? 01:54
PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! 01:53