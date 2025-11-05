Kırılgan Kartal

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de Beşiktaş maça hızlı gibi başlıyor ancak gerisini getiremiyor. Pazar günü Tüpraş Stadı'ndaki derbide Fenerbahçe'ye yenilen ve şampiyonluk umutlarını başka bir bahara bırakan siyah-beyazlı takım, yine aynı problemi yaşadı. Güçlü rakibi karşısında henüz 22 dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Beşiktaş, 90 dakika sonunda sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. 8. haftada Galatasaray deplasmanında Tammy Abraham'la öne geçen Kartal, 10 kişi oynayan rakibi karşısında İlkay Gündoğan'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

2 DAKİKADA 2 GOL YEDİ

9. haftada Tüpraş Stadı'ndaki Gençlerbirliği karşılaşmasında Cengiz Ünder gol perdesini açtı. Ancak 2 dakika içinde Jurasek (k.k) ve Tongya'nın sayıları sonrası ev sahibi ekip, Başkent temsilcisi karşısında şok bir yenilgi aldı. 10. haftada Kasımpaşa deplasmanında oyunun hemen başında Cengiz Ünder'le skor üstünlüğünü eline geçiren siyah-beyazlılar, Winck'in kafa golüne engel olamadı ve 1 puanla yetinmek durumunda kaldı. Beşiktaş böylece öne geçtiği 4 müsabakada toplam 10 puan kaybederek taraftarlarını kahretti.

SANTOS'LA AYNI PUANDA

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş macerası kötü başladı. Deneyimli teknik adam, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 14 puan topladı. Hasan Arat döneminde, 2023-24 sezonunda takımın başına getirilen Fernando Santos, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 14 puanda kalmıştı.

4 OYUNCUDAN KÖTÜ HABER

Beşiktaş Kulübü Emirhan, Rafa Silva, Cerny ve Necip'in sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkmadığını duyurdu. Açıklamada, "Antrenmana uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde ağrı ve sertlik hisseden Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip katılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

ANTRENMANDA 5 EKSİK

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları sebebiyle Emirhan, Cerny, Rafa Silva ve Necip ile özel izinli olan Paulista idmana katılmadı. Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı antrenmana taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Derbide oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı.

VACLAV CERNY ŞAŞKINLIĞI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe derbisinde yaptığı hamleler, eleştirileri beraberinde getirdi. İlk golde El Bilal Toure'ye adrese teslim orta yapan Vaclav Cerny'nin 57. dakikada oyundan alınması tepki topladı. Çek futbolcunun yerine oyuna dahil olan Milot Rashica final paslarında yaptığı hatalarla saç-baş yoldurdu.