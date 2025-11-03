CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "2 penaltısı verilmedi"

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "2 penaltısı verilmedi"

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan derbide karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, derbiyi kalemine aldı. İşte o yazı... (BJK FB SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 09:15
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "2 penaltısı verilmedi"

"Beşiktaş maalesef tarih yazdı. Bir Orkun Kökçü, ligin ve belki de takımının kaderini değiştirdi. Tabii ki Sergen Yalçın da öyle. Orkun geldiğinde Messi gibi karşılandı ama dün gece Beşiktaş'a ihanet etti.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "2 penaltısı verilmedi"

Beşiktaş maça mükemmel başladı. 2-0 öne geçti. Fenerbahçe darmadağındı, ilk yarının ortalarında bayram değil, seyran değil Orkun gidip rakibinin baldırına bastı. Kendini attırdı, tabii Sergen Yalçın durur mu o da akabinde kendini attırdı ve Beşiktaş ilk yarının sonuna kadar, darmadağın oldu ve skor 2-2'ye geliverdi.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "2 penaltısı verilmedi"

2. yarı 'Fenerbahçe rahat kazanır' diyorduk ama olmadı. Asla iyi futbol oynamadılar, ne hücum planları var ne de tempoları… Hatta Rafa Silva 80'de karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü yapsa bu kez Fenerbahçe tarih yazacaktı!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "2 penaltısı verilmedi"

Ali Yılmaz hakem filan değil! Haklı olarak VAR yardımıyla gelen kırmızı karttan önce Oosterwolde'nin görmesi gereken bir sarı kartı futbolla alakası olmayan bir adam gibi es geçti. İlk devre biterken Salih'in, Kerem'e penaltısı var. Penaltı vermiş gibi yaptı oyun autla başladı.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "2 penaltısı verilmedi"

'Maç böyle biter' diyorduk sahneye Emirhan ile Duran çıktı. Ceza alanında bir stoper, topla eveleyip gevelemez. Duran bastı aldı ve tuhaf bir vuruşla Fenerbahçe'ye maçı kazandırdı.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "2 penaltısı verilmedi"

Maç biterken Gökhan önündeki Duran'ı aleni bir şekilde arkadan itti ama hakem de VAR hakemi de uyudular. Böyle hakemlik olmaz… Yazık! Allah'tan Orkun'un kırmızı kartı tartışmasız da Beşiktaş fazla bir şey diyemiyor. Fenerbahçe'nin verilmeyen iki penaltısı var, onlar da kazandıkları için fazla bir şey demeyecekler.."

G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
Dev derbide kazanan F.Bahçe!
G.Saray'da Barış Alper pişmanlığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 09:08
"Türk filmi gibiydi" "Türk filmi gibiydi" 08:42
Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı detayları! 08:31
Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi 07:28
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:14
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:13
Daha Eski
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:47
Kayserispor ilk galibiyetini aldı! Kayserispor ilk galibiyetini aldı! 23:57
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! 23:57
Dolmabahçe'de Talisca'ya ıslıklı protesto! Dolmabahçe'de Talisca'ya ıslıklı protesto! 23:57
Beşiktaşlı taraftarlardan Filistin'e destek! Beşiktaşlı taraftarlardan Filistin'e destek! 23:57
Derbide kırmızı kart kararı! Derbide kırmızı kart kararı! 23:57