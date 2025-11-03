Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "2 penaltısı verilmedi"

Beşiktaş ma

ça mükemmel ba

şladı. 2-0

öne geçti. Fenerbahçe darmada

ğındı, ilk yarının ortalarında bayram değil, seyran değil Orkun gidip rakibinin baldırına bastı. Kendini attırdı, tabii Sergen Yal

ç

ın durur mu o da akabinde kendini attırdı ve Beşiktaş ilk yarının sonuna kadar, darmadağın oldu ve skor 2-2'ye geliverdi.