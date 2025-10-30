Son yıllarda Süper Lig'e erkenden havlu atan Beşiktaş, bu yıl da beklenmedik puan kayıplarıyla 10. hafta lider G.Saray'ın 11 puan gerisine düştü. Daha fazla puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, pazar günkü derbide sahadan 3 puanla ayrılarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Kara Kartal'ın en güvendiği konu da rakibine karşı iç sahada kurduğu üstünlük. Beşiktaş, 2016 yılında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında F.Bahçe'yi 9 kez ağırladı ve sadece rakibine karşı 1 kez yenildi.

DERBİLER HAFTASINDA FIRSAT

Beşiktaş bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 5 beraberlik almayı başardı. 11 Nisan 2016 tarihinde Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında F.Bahçe'ye karşı 13 gol atarken kalesinden topu 10 kez çıkardı. Ezeli rakibini yenerek hem arasındaki puan farkını 2'ye düşürmek hem de G.Saray-Trabzonspor derbisinin oynanacağı haftayı en karlı takım olarak kapatmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa beraberliği sonrasında F.Bahçe derbisini kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü vermişti.