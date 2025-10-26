CANLI SKOR ANA SAYFA
Kale yine Ersin Destanoğlu'nun

Kale yine Ersin Destanoğlu'nun

Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve kalesini gole kapayan Ersin, başarılı performansıyla güven vermişti. 24 yaşındaki file bekçisi 3 kurtarış yaparak takımının galibiyetinde pay sahibi olmuştu. Teknik heyetin Kasımpaşa sınavında da genç eldivene ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 06:50
Kale yine Ersin Destanoğlu'nun
Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve kalesini gole kapayan Ersin, başarılı performansıyla güven vermişti. 24 yaşındaki file bekçisi 3 kurtarış yaparak takımının galibiyetinde pay sahibi olmuştu. Teknik heyetin Kasımpaşa sınavında da genç eldivene ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
