Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı yayın bilgileri!

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, milli aranın ardından taraftarıyla yeniden buluşuyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak bu mücadelede siyah-beyazlılar, evindeki 4. galibiyetini almak istiyor. Ligde zirveye yaklaşma hedefini sürdüren Kartal, bu maça tam motivasyonla çıkacak. Futbolseverler “Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?”, “Beşiktaş maçı şifresiz mi?” ve “Beşiktaş maçı canlı izle” sorularını araştırıyor. Bu kritik karşılaşma, hem zirve mücadelesi hem de kümede kalma yarışı açısından haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olacak. Peki,

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 16:17 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 16:18
Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Beşiktaş, milli ara sonrası Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Ligde üst üste galibiyetler alarak çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, evinde 3'te 3 yaptığı seriyi sürdürmek istiyor. Beşiktaş ilk 11'i maçtan önce belli olurken, taraftarlar da büyük heyecanla bu mücadeleyi bekliyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda puan alarak moral bulmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merak ettiği sorular: "Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Beşiktaş Gençlerbirliği maçı şifresiz mi izlenebilecek?" ve "Beşiktaş maçı canlı izle linki var mı?" Haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan bu mücadelede hem zirve hem düşme hattı adına büyük hesaplar yapılacak. Peki, Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

