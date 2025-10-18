CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli ara sona erdi, Süper Lig yeniden başlıyor! Zirveye yaklaşma hedefiyle sahaya çıkacak olan Beşiktaş, 9. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği’ni Tüpraş Stadyumu’nda konuk ediyor. Kartal, evinde oynadığı 3 maçta da galip gelirken, bu kez hedef galibiyet serisini 4 maça çıkarmak. Beşiktaş ilk 11’i belli oldu ve taraftarlar büyük heyecan içinde! Öte yandan konuk Gençlerbirliği, alt sıralardan kurtulmak için puan ya da puanlar arayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 16:06 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 16:06
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, milli ara sonrası taraftarıyla yeniden buluşuyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede siyah-beyazlılar, ligdeki çıkışını sürdürüp zirveye yaklaşmak istiyor. Evinde oynadığı 3 maçın tamamını kazanan Kartal, bu seriyi Gençlerbirliği karşısında da devam ettirmek istiyor. Rakibini konuk edeceği maç öncesi Beşiktaş ilk 11'i belli oldu. Öte yandan Gençlerbirliği, alt sıralardan uzaklaşma hedefiyle sahaya çıkıyor. Futbolseverler "Beşiktaş maçı canlı izle, Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Bu mücadele, hem zirve hem de düşme hattı açısından büyük önem taşıyor!

BEŞİKTAŞ İLK 11'İ

Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Abraham

4 YIL SONRA İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de son olarak 15 Şubat 2021 tarihinde Ankara'da karşılaştı ve siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazandı. Son olarak oynadıkları 2020-2021 sezonunda Kartal şampiyonluk ipini göğüslerken; kırmızı-siyahlılar ise küme düşmüştü. Söz konusu sezonda Ankara ekibi, 20 yıl sonra Beşiktaş'ı deplasmanından galip ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Beşiktaş
