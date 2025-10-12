Beşiktaş’ta demokrasi şöleni!

Beşiktaş'ta demokrasi şöleni! Beşiktaşımız'da 19 Ekim Pazar günü büyük bir demokrasi şöleni yaşanacak... Divan Başkanlığı seçimi var. Beşiktaş öyle büyük bir kulüp, öyle büyük bir camia ki; ilk etapta tam sekiz başkan adayı çıktı. Daha sonra çok değerli isimlerden Zafer Murat Çetintaş ve Rüzgar Sağnak adaylıktan çekildiler. Şu anda altı değerli başkan adayı yarışa devam ediyor. Hiçbir kulüpte böylesine geniş katılımlı bir Divan Başkanlığı seçimi görülmemiştir. Bu tablo bile Beşiktaş'ın büyüklüğünü, demokrasiye olan inancını ve camiamızın birlik beraberlik ruhunu açıkça gösteriyor. Adaylara kısa bir bakış

Av. Ahmet Akpınar — Beraber yöneticilik yaptığım, Beşiktaş'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük projelerden biri olan BEFAM'ın kuruluşunda birlikte yer aldığım çok kıymetli bir isim. Listesinde kader kardeşim Şenol Erkuloğlu, Hasan Bozkurter, manevi oğlum saydığım Süleyman Eren, bizlere emanet Tülay Büyükasar ve efsane başkanımız Mehmet Üstünkaya'nın kızı Aslı Üstünkaya gibi değerli Beşiktaşlılar var.

Engin Baltacı — Beylerbeyi Spor kulübü başkanlığı döneminde tanıştığım, o dönemde üsteğmen olan ve büyük bir çalışma azmiyle Devlet Güvenlik Savcılığı'na kadar yükselen kıymetli bir Beşiktaşlı. Beraber yöneticilik yaptık; fikirlerime her zaman destek oldu. Özellikle altyapıya verdiği önemle takdir ettiğim bir isim. Benim yuvaya dönüş kongremde divan başkanlığı da yapmıştı. Listesinde yine BEFAM kurucularından Seyit Ateş, çok sevdiğim Itır Esen, Batur Gültekin ve değerli arkadaşım Mustafa Yılmaz bulunuyor. Baltacı, güçlü bir listeyle yarışa hazırlanıyor.

Affan Keçeci — Uzun yıllardır Beşiktaş camiasında yer alan, geçmişte başkan adayı da olmuş, emniyet müdürlüğünden emekli bir büyüğümüz. Kendisini yakından tanırım. Camia içinde saygı gören, bilgisiyle, tecrübesiyle örnek bir Beşiktaşlı. Doktrinde de yer aldığı, değerli bir ekiple yola çıkmış durumda. Özellikle Akademisyen Belgin Bilge'nin yanı sıra; iş hayatında kendi başarı hikayesini yazan Beşiktaş tribününden tanıdığım 'Keşke Beşiktaş'a yönetici olsa' dediğim kadın üyemiz Gökben Cuhadar'ın listede olmasını çok önemsiyorum.

Emir Tamer — Değerli Beşiktaşlı Rauf Tamer'in oğlu. Genç yaşına rağmen geçmiş dönemlerde Beşiktaş'a birçok proje kazandırmış, Divan Kurulu'na destek olmuş idealist bir isim. Listesinde Bodrum'dan kardeşim Hakan Timuçin Yavuz ve birçok kıymetli Beşiktaşlılar bulunuyor. Genç ve dinamik bir ekip.

Ahmet Ürkmezgil — Yıllardır tanıdığım, Fikret Orman döneminde genel sekreterlik yapmış deneyimli bir Beşiktaşlı. Listesinde çok değerli kardeşim Rasim Kara ve Şenol Demirağ gibi önemli isimler yer alıyor. Tecrübeli ve iddialı bir aday.

Serdar Keskin — Beşiktaş ailesinin saygın isimlerinden biri olarak bu yarışta yerini aldı. Onun da listesinde birbirinden kıymetli Beşiktaşlılar var. Camiasına gönülden bağlı örnek bir Beşiktaşlı.

Sonuç ne olursa olsun bu seçim, Beşiktaş'ın demokratik yapısının bir göstergesidir. Ben, Sinan Vardar olarak tüm adaylara sonsuz başarılar diliyorum. Kazanan Beşiktaş olsun.