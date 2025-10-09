Ayağa kalkın!

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde çok önemli bir avantajı elinden kaçırdı. Kaçan galibiyet, yapılan basit hatalar ve özellikle de Rafa Silva'nın kaçırdığı o gol uykularımızı kaçırdı. Ünlü futbol adamı Johan Cruyff'un bir sözü vardır: "Futbol basit bir oyundur, ama basit oynamak zordur." Gerçekten de öyle... "Mert o hatayı yapmasa, Rafa o golü atsa" demek kolay. Ama futbol, hata ve cesaretin birlikte var olduğu bir oyun.

Sergen Yalçın doğru planladı ama... Teknik Direktör Sergen Yalçın, Galatasaray'ı çok iyi çalışmıştı.

Ancak maçın içinde formsuz bir günündeydi. Davinson Sanchez'in atılması sonrası Toure ve Abraham ile çift santrafora dönmemesi, sahanın en iyi isimlerinden Vaclav Cerny'nin oyundan alınışı ve Cengiz Ünder'in geç oyuna girişi zincirleme hatalara neden oldu.

Oysa Beşiktaş, Galatasaray'ı deplasmanda yenseydi; hem bir anda şampiyonluk yarışına ortak olacak, hem de rakibinin moral dengesini bozacaktı.



Başkan Adalı ve yönetime çağrı;

Burada Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yöneticilere büyük görev düşüyor.

Derbi sonrası yönetimin sessiz kalmasını anlamak güç.

Beşiktaş'ta görev yapan herkesin, bu büyük camiayı birleştirici ve moral verici açıklamalarla ayağa kaldırması gerekir.

Sevgili Başkan...

Unutmayın ki siz, Türkiye'nin en büyük kulübünün başkanısınız.

Bu camia şu anda güçlü bir liderin etrafında birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyuyor. Lütfen bunu sağlayın.

Beşiktaş bu sezon çok kritik bir virajda.

Gelecek yıldan itibaren ciddi transfer ödemeleri kapıda.

Yönetim, futbolun geleceğini kurtarmak istiyorsa altyapıya yatırım yapmak zorunda.

Onca transfere rağmen takımda hâlâ önemli eksikler var.

Beşiktaş'ın özkaynağından çıkmış bir yıldız olan Sergen Yalçın'ın bu konudaki görüşleri çok değerli.

Neden yönetim hâlâ gerçek bir futbol yapılanmasına girmiyor, anlamak mümkün değil.

Beşiktaş'ın kurtuluşu, para harcamakta değil; akıl harcamakta.

Unutmayın, Beşiktaş'ın geleceği kendi evlatlarındadır.