Sinan Vardar
Sinan Vardar

Sinan Vardar

25 Eylül 2025 | Perşembe

Sahneye çıktı

Beşiktaş'ta yıldız varsa en baştaki oyuncu Rafa Silva'dır.
Son günlerde Portekizli yıldıza yöneltilen eleştirileri anlamakta zorlanıyorum. Evet, zaman zaman onun da formsuz anlarını gördük ama kabul edelim; Rafa varken başka kimse konuşulmaz! Kayserispor deplasmanında adeta futbol resitali sundu. Hem takımını ayağa kaldırdı hem de taraftarlara umut aşıladı.
Doğrusu, Beşiktaşlı oyuncular maça tedirgin başladı. Olası puan kaybının baskısı üzerlerindeydi.
15. dakikada Rafa sahneye çıktı ve tabiri caizse maçın sazını eline aldı. Hem takımı hem de tribünleri rahatlattı. Golden sonra Beşiktaş'ın özgüveni yükseldi, takım coştu.

Sadece Rafa değil, dün birçok futbolcu sahada alkışı hak etti.
Orkun, attığı ara paslarla oyuna kalite kattı. Ndidi sakatlanıp çıkana kadar rakibe nefes aldırmadı. Rashica ve Svensson, uzun süredir formadan uzak kalmanın hırsıyla kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu. Genç Emirhan ise sahanın en iyilerindendi.
Böyle oynarsa; bu formayı kolay kolay bırakmaz. Abraham'ın da gol atarak moral bulması çok değerliydi.
Beşiktaş, kağıt üzerinde zor görünen Kayserispor deplasmanını rahat geçti. Hem oyun hem skor anlamında güçlü bir mesaj verdi.
Demek ki sorun, aslında takım olabilmekmiş. Dünkü futbol gösterdi ki Beşiktaş, bir bütün halinde oynadığında pes etmeyecek.
Bu galibiyet, milyonlarca Beşiktaşlıya umut verdi. Siyahbeyazlı takımın kusursuza yakın oyunu milyonlarca Beşiktaşlıya "Biz buradayız" mesajını gönderdi.

Genç Devrim'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. 9 yaşından bu yana altyapıda olan bu çocuğun kumaşı çok kaliteli. Dün sahaya adımını attığında özgüveniyle, cesaretiyle "Ben hazırım" dedi. Sergen Yalçın'ı da tebrik ediyorum; gençlere cesaretle forma vermek, onların gelişimini hızlandırıyor.
Kayserispor'un evladı 17 yaşındaki Kayra'ya da dikkat çekmek isterim.
Türk futbolunun yarınları gençlerde.
Onlara güvenelim, sabredelim.
Bu Beşiktaş mücadele ettiği sürece zirve yolunda iddiasını korur.

Etiketler :
Orkun, Kayra, Abraham, Rafa, Rashica, Kayserispor, beşiktaş, Sergen Yalçın, Svensson, Rafa Silva

TÜM YAZILARI
Beşiktaşlıya evliya sabrı gerek! CENGİZ’İN PARILTISI! Dolmabahçe’de umut ışığı!
