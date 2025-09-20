Beşiktaşlıya evliya sabrı gerek

Beşiktaş, İzmir'de Göztepe karşısına çıktı ama daha ilk düdükten itibaren sahada yoktu. Beşiktaşlı oyuncular maçın başında öyle bir gol yediler ki, "bu futbolcular maçın başladığından haberdar mıydı?" diye düşündüm. Daha da acısı; Göztepe golden sonra kapanmadı, aksine oyunu domine etti. İlk yarının 2-0 bitmesine sevindi Beşiktaşlılar! Koca 45 dakikada tek bir pozisyon üretmemek rezalet ötesiydi. Rafa Silva geçen sezonun çok uzağında, oyunda yokları oynuyor. Cerny ise Süper Lig'in sertliğine ayak uyduramadı; zaten ikinci yarıda sakatlanıp kenara geldi. Alman basınının "Bundesliga'da sertlikte zorlanıyor" yorumları kulağımda çınladı. Haklı çıktılar. 50 Milyon Euro maliyetli Abraham daha maç saç-baş yoldurur. Dünkü hezimetin sorumlusu bu futbol aklı olmayan yönetimdir. O kadar transfer yapıldı deniyor ama savunmada hâlâ Beşiktaş tarihinin en uyumsuz ikilisi; Paulista ve Uduokhai forma giyiyor. İkisinin de Beşiktaş seviyesinde olmadığını görmek için uzman olmaya gerek yok. Ve yine yılların değişmeyen gerçeği; Necip Uysal hâlâ sahada. Bu tablo Beşiktaş adına acı bir gerçek. Sergen Yalçın sihir yapar, şapkadan tavşan çıkarır diye bekliyoruz. Yoksa bu futbola sabretmek için Beşiktaşlıların gerçekten evliya sabrına ihtiyacı var. Bir de işin Göztepe tarafı var... Sarı-kırmızılılar sahada basmadık yer bırakmadı. Müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Oliatan bu sezon ligimizi sallar, genç Arda da parlamaya hazır bir yıldız adayı. Mehmet Sepil'in kulübe kattıkları, vizyonu ve camiayı ayağa kaldıran hamleleri ortada. Hakem Mehmet Türkmen ise çok iyi bir yönetim gösterdi. Tebrik ederim. Ortada bir takım yok. Bu yönetim de sınıfta kaldı. Unutmayalım; kulüpler sadece transfer yapmakla değil, akılcı bir yol haritasıyla başarıya ulaşır.