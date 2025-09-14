CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Sinan Vardar Dolmabahçe’de umut ışığı
Sinan Vardar

Sinan Vardar

14 Eylül 2025 | Pazar

Dolmabahçe’de umut ışığı

Beşiktaş geçen sezonu uzak ara geride kapatırken, biz de yönetimin futbol aklıyla doğru transferleri yapmasını ve gitmesi gerekenleri göndermesini bekledik. Ne yazık ki Solskjaer tercihi bile bile lades oldu. Sergen Yalçın'ın yeniden takımın başına geçmesiyle birlikte, kısa sürede yaptığı dokunuşların sahaya yansımaya başladığını gördük. Dün akşam Beşiktaş'ta ciddi bir kıpırdama vardı. Takım, dikine kaleye giderek hücumda etkili işler yaptı. Özellikle El Bilal Toure'nin gol koklayan oyununa alkış göndermemek elde değildi. Takımın kazanma azmi ve sahaya koyduğu enerji beni memnun etti.
Tabii ki sıkıntı yaşanabilecek bölgeler de vardı. Jurasek ve Djalo'nun performansları çok sırıttı; açık konuşmak gerekirse Beşiktaş oyuncusu olmadıklarını net şekilde gösterdiler. Bir de şu soru hâlâ masada duruyor: Gedson Fernandes neden gönderildi? Sergen Hoca'nın ikinci yarıda yaptığı hamleler ise uzun süredir özlediğimiz bir teknik adam dehasını işaret etti. Önce Demir Ege'nin oyuna girişi, ardından Rafa Silva'nın yerine Cengiz Ünder'in sahaya sürülmesi, hem cesaretli hem de doğru kararlardı.
Cengiz'i 15 yaşından beri tanırım. O günden bugüne çok güvendim. Belki de yılın transferi olacak. Beşiktaş'a kalite katacağı çok net. Beşiktaş dün umut verdi. Hâlâ eksikler var, ama Sergen Yalçın'ın Dolmabahçe'ye dönüşünde alınan galibiyet, hem camiaya hem de takıma moral oldu. Bu ışık doğru yönetilirse, Beşiktaş yeniden ayağa kalkar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Sergen Yalçın, El Bilal Toure, Gedson Fernandes, beşiktaş

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Yine geç kaldık!! Eyvah Eyvah!! Bunun adı rezalet!!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor