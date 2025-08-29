Bunun adı rezalet!

Dünkü maçın anlatılacak hiçbir yanı yok... Maalesef Beşiktaşlılar kahır çekiyor. Yapılan onca transfere rağmen takım olma özelliğinden çok uzak bir Beşiktaş, maça giden taraftarları ve televizyon başındaki milyonlarca Beşiktaşlıyı üzüntüye boğdu. Beşiktaş dün sapır sapır döküldü. Solskjaer'in 3-5-2 saçmalığı sonrası savunmada o kadar açıklar verildi ki rakip istediği gibi pozisyon buldu. Bir takım düşünün; sezon başından bu yana çıktığı her maçta kalesinde gol görüyor. Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş'ın oyun kurmasını bekledik. Ama sahada organize tek bir atak bile izleyemedik. Doldur boşalt toplarda Abraham'ın son vuruşlardaki beceriksizliği, Beşiktaş'ı daha da çaresiz hale getirdi. Paulista müzmin sakat, Uduokhai'nin gördüğü kırmızı kart saçma sapandı.

İdari yönden iyi yönetilmeyen bir Beşiktaş var. Bunun yanı sıra Solskjaer, Beşiktaş'ın büyüklüğünü kavrayabilmiş değil. Avrupa defteri Ağustos'ta kapandı. Bu tablo gösteriyor ki Solskjaer kaldığı sürece Beşiktaş Kasım'ı bile göremeden lige havlu atar. Soruyorum: Biz Gedson Fernandes'i neden gönderdik? Gitmemesi gereken oyuncuyu neden gönderdik, biri bunu açıklayabilir mi? Önemli olan Beşiktaş ruhunu sahada görebilmekti ama maalesef o ruhtan çok uzak bir takım izliyoruz. Bu yüzden Norveçli Hoca'yla yollar bir an önce ayrılmalı. Yönetim artık şapkayı önüne koymalı. Pahalı transferler yapmakla gemi yürümüyor. Dünkü maçta Lozan genç ve dinamik futboluyla taraftarın alkışını aldı. Mütevazı ama kazanmayı çok isteyen İsviçre ekibinin oyunu aslında çok şey anlatıyor. Umarım Beşiktaş yönetimi ve teknik heyet, taraftarın İsviçre ekibine yaptığı bu alkıştan gerekli dersleri çıkarır.