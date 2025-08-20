En büyük transfer taraftar olmalı

Beşiktaş'ın Eyüpspor karşısında aldığı son dakika galibiyeti hepimize büyük moral oldu. Doğruyu söylemek gerekirse oynanan futbol hepimizi tatmin etmedi ama ikinci yarıdaki kazanma isteği gelecek için umut ışığı yaktı. Yeni transferlerden özellikle Ndidi'nin performansı göze çarptı, genç Taylan Bulut için konuşmak için erken olsa da iyi sinyaller verdiğini söyleyebilirim. Ama gerçekçi olmak lazım... Bu takımın şampiyonluk ve Konferans Ligi'nde başarılı olabilmesi için mutlaka ek transferlere ihtiyacı var. Ligin ilk üç maçından ikisinin ertelenmesi Beşiktaş için bir avantaj gibi görünse de süre hızla daralıyor. Açık konuşmak gerekirse, bu kadrodan başarı beklemek bizlere büyük hayal kırıklığı yaşatır. Eyüpspor maçında tribünlerin boş kalması beni en çok üzen şey oldu. Bunda elbette Shakhtar maçlarında oynanan kötü futbolun da payı var. Ama esas mesele başka: bilet fiyatları. Sayın Başkan ve yöneticilerin bilet fiyatlarını bir kez daha gözden geçirmesi en doğrusu olacaktır. Evet, takıma en az 4 transfer şart ama taraftarın olmadığı bir Beşiktaş'ın, gerçek anlamda başarılı olamayacağını bilmek lazım.



BAŞARI CEZALANDIRILDI!



Beşiktaş Kartal Yuvaları'nın eski genel müdürü, aynı zamanda kongre üyemiz olan Cemil Kent. Babamın oğlu değil, özel bir samimiyetim de yok. Geçen aya kadar işini doğru yapan, profesyonel bir yöneticiydi. Fikret Orman döneminde çok başarılı oldu, Kartal Yuvası'nı bambaşka bir noktaya taşıdı. Geçen yıl bir daha 'gel' dendi; işini gücünü bıraktı Beşiktaş sevgisiyle yine oturdu koltuğa. Birkaç yıl önce parayla satın alınacak ürün bulunmazken, mağazalar kaliteli ürünlerle doldu. Beşiktaş forma satışı geçen sezon 400 bin adedi aşarak tarihimizde ilk kez Fenerbahçe'yi geride bıraktık. Kent'in korsan ürünlerle mücadelesini de takdir ediyordum. Ama ne oldu? Serdal Adalı yönetimi Cemil Kent'in görevine son verdi. İşte bunun açıklaması yok! Bu kadar başarılı bir yöneticiyi işten çıkarırsanız, kulüpte kurumsallaşmadan, profesyonellikten bahsedemezsiniz. Bu kafayla Beşiktaş sadece kaybeder.



BRAVO ÖZKAN ARSEVEN



Biraz da güzel şeylerden bahsedelim... Geçen sezon Beşiktaş basketbol takımı hepimizi gururlandırdı. Oyuncuların her maçtaki kazanma arzusu, kaybederken bile son topa kadar mücadele etmeleri örnek oldu. Bizden kat ve kat bütçeli Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'le kora kor mücadele ederken "Keşke futbolda da bir Alimpijevic gibi bir tek adamımız olsa" diye düşünmeden edemedik. Beşiktaş basketbolundaki başarıda; yönetici kardeşimiz Özkan Arseven'in muazzam emeği var. Özkan Arseven ve basketbol komitesindeki arkadaşları, kimsenin adamı olmadan sadece bilgi ve tecrübeleriyle çalışıyorlar. Umarım sevgili Özkan gibi yöneticilerimiz artar. Başarılarıyla hem gurur duyuyorum hem de şapkamı çıkarıyorum.