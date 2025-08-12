Temennim adil bir lig olması

Ligin ilk haftasında; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in oynaması gereken maçların ertelenmesi, pek de olumlu karşılanmadı. Kendi takımlarının maçlarını izleyemeyen taraftarlar bu durumdan memnun değildi. Ortada bir gerçek var; geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada bitirememek ve Türkiye Kupası'nı kazanamamak Beşiktaş adına olumsuz oldu. Siyah-beyazlı takım bu sezonu çok erken açtı ki; umarım bunun olumsuz yansımalarını yaşamayız. Erken başlamak, bazı takımlar için avantaj gibi görünse de, her zaman istenilen sonuçları vermeyebilir.

Transfer döneminde dört futbolcu kadroya katıldı. Bu isimlere itirazım yok ancak eksiklerimizin hâlâ çok olduğunu düşünüyorum. Özellikle kanatlarda ciddi boşluklar var. Ezeli rakiplerimiz; Fenerbahçe ve Galatasaray oturmuş kadrolara sahip. Galatasaray ekonomik olarak güçlü hamleler yaptı ve mali yönden de güçlendiği söyleniyor. Beşiktaş ise ne yazık ki giderek daha fazla borçlanıyor. Bunları dile getirdiğimizde bazen yanlış anlaşılıyoruz ama maalesef gerçekler ortada. Şunu da söylemekte fayda var; Sayın Serdal Adalı basın toplantısında dört oyuncuyu övdü, ben de aynı şekilde ifade ettim. Ancak, geçen sezon devre arasında yapılan Arroyo ve Ricardo transferlerinin tutmadığını da belirtmek gerekir.

Bu transferler için 12 milyon euro harcandı. Nasıl ki iyi şeyleri konuşuyorsak, başarısız transferleri de dile getirmek gerekir. Transferlerin menajer ilişkileriyle yapılmasını pek sevmiyorum. Bu işin, ciddi bir araştırma ekibi ve planlı bir çalışma ile yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Her şeye rağmen ligin ikinci haftasında; Eyüpspor ile oynayacağımız ilk maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bir haftada üç maç temposuz olabilir ama önemli olan iyi bir sezon başlangıcı yapmak. Dileğim, adil bir ligin olması ve hakemlerin yönetimlerinin tartışılmaması. Beşiktaşımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sezon; tüm kulvarlarda güzel bitsin.