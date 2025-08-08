Teselli galibiyeti

Shakhtar karşısında kaybedilen turun ardından Beşiktaş için St. Patrick's ile oynanan bu maç, moral açısından önemli bir fırsat oldu. Rakibin bütçesi ve kadro seviyesi bir hayli düşük olsa da siyahbeyazlıların bu tarz bir galibiyete ihtiyacı vardı. Nitekim alınan sonuç, tam anlamıyla ilaç gibi geldi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjær, takımını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürdü. Bu formasyon, hücumda Beşiktaş'a önemli bir esneklik sağladı. Özellikle kanat oyuncuları Muçi ve João Mário sık sık yer değiştirerek St. Patrick's savunmasının dengesini bozdu. Maçın başından itibaren uygulanan yoğun pres, rakibi hataya zorladı. Gollerin de gösterdiği gibi Beşiktaş özellikle sağ kanadı etkili kullandı; Svensson ve Muçi'nin bindirmeleriyle birçok pozisyon üretildi.

Siyah-beyazlılar, ilk yarıda oyunu tamamen kontrol etti. Hem dizilişin sağladığı denge hem de oyuncu kalitesinin farkı, temsilcimizin devreye 4-0 gibi rahat bir skorla gitmesini sağladı. Tammy Abraham ise tarihe geçti. İngiliz golcü, Beşiktaş formasıyla bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Abraham'ın isteği ve coşkusu, takıma olumlu bir hava kattı. İkinci yarıya ise skorun rehavetiyle başladık ve kalemizde golü gördük. Sakatlığı mı oldu bilemiyorum ama Jonas Svensson – Tayfur Bingöl değişikliğine anlam veremedim. İlk yarıda en işlek bölge sağ taraftı; bu değişiklikten sonra da golü yedik, açıkçası şaşırmadım. Oyun, ikinci yarıda durağan hale geldi. Beşiktaş, skor avantajını alarak evine dönmeyi bildi. Şunu da belirtmek lazım; St. Patricks'in ilk 11'inin toplam değeri sadece 500 bin Euro. Bu paraya Beşiktaş'a bir değil yarım futbolcu bile getiremezsiniz. Bunu da göz ardı etmemek gerek.