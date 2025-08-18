Son anlarda gelen umut

Süper Lig'de Beşiktaş, sezona tam saha presle başlayarak umut veren bir görüntü sergiledi. Ancak penaltı golüyle öne geçtikten sonra adeta sihirli bir değnek değmiş gibi oyun temposu bir anda düştü.

Son haftalarda izlediğim maçlara göre Eyüpspor bende çok iyi bir izlenim bırakmamıştı. Fakat bu karşılaşmada dirençli bir görüntü sergileyerek zaman zaman oyunun hâkimiyetini de eline aldı.

Avrupa kupasında gösterdiği duruşun benzerini sahaya yansıtan Eyüpspor, Mame Thiam ile Beşiktaş savunmasının hatasından faydalanarak skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya da temposuz ve hücum organizasyonlarından yoksun başlayan Beşiktaş, aynı şekilde devam etti. Hakem Halil Umut Meler ise tribünlerden yoğun tepki topladı.

Taraftarlar haksız sayılmazdı; zira hakemin ukala tavırları, oyunu sık sık durdurması ve temponun düşmesine yol açması gerginliği artırdı.



Maçın kırılma anı, Joao Mario'nun bomboş şut pozisyonunda topu fazla bekletip geç kalmasıydı. Beşiktaş, kısmen dolu tribünler önünde sergilediği futbolla taraftarına umut vermekten uzak bir görüntü çizdi.

Ancak maç bitti derken, uzatma dakikalarında sahneye çıkan Rafa Silva klasını gösterdi ve Beşiktaş'a ilk maçında 3 puanı kazandırdı. Buna rağmen, Beşiktaş ortaya koyduğu futbolla hiç güven vermedi.