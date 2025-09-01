Eyvah Eyvah!

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde sahaya çıktığı ilk maç öncesinde umutluydum.

Karşımızda ligde tatilden çıkamamış görüntü veren Alanyaspor vardı.

Açık konuşayım, kolay bir 90 dakika bekliyordum.

Ama ne yazık ki gördüklerim tam bir hayal kırıklığı oldu. İlk 45 dakika Beşiktaş adına utanç vericiydi!

Oyun kuramayan, ezbere paslarla rakip kaleye gitmeye çalışan bir takım izledik. Koca Beşiktaş, sanki mahallede hafta sonu eğlencesine toplanmış halı saha takımı gibiydi.

Rafa Silva'dan oyun kurucu yaratmaya çalışıyoruz.

Ama Rafa tipik bir 10 numara değil.

Orkun Kökçü'ye gelirsek... 7 maçta kaleyi bulan sadece 2 şutu var! Ne 6, ne 8, ne 10...

Sahada nerede oynadığını bilmeyen bir görüntüde. Sorarım size: Biz Gedson Fernandes'i neden sattık? Yeni transfer Djalo'ya "Kesici" dediler, ama yaptığı hatalarla taraftarı kahretti. Daha ilk yarıda rakibini arkadan indirdiği pozisyon penaltıya sebep oldu. İkinci yarıda Toure biraz hareket getirdi ama hücumda Abraham, Rafa ve Toure son vuruşları yapamayınca her şey boşa gitti.

Alanyaspor'un ikinci golünde ise Siyah-Beyazlı takımın savunması öyle bir hata yaptı ki, bırakın halı saha takımını; sokakta taş-kale maç yapan çocuklar bile böyle dağılmaz!

Taraftar, yorumcular, sosyal medya günlerdir haykırıyor: "Kanat lazım, kanat!" Ama yönetim ısrarla ihtiyaç olmayan bölgelere transfer yapıyor. Nedir bu inat Sayın Başkan?

Kusura bakmayın ama böyle futbol planlaması olmaz. Böyle transfer aklıyla bu iş yürümez. Yazık oluyor Beşiktaş'a!