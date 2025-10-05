Yazık oldu!

Beşiktaş, Galatasaray derbisine öyle bir başladı ki, Rams Park adeta buz kesti! Galatasaray'ın ilk dakikalardan itibaren oyunu domine edeceğini düşünenlerin hepsi yanıldı. Sergen Yalçın ve öğrencileri belli ki rakibi en ince ayrıntısına kadar çalışmış. Beşiktaş, ilk yarıda adeta ders gibi bir futbol oynadı. Eğer kalede Uğurcan o iki inanılmaz kurtarışı yapmasa, eğer Davinson Sanchez kırmızı kartla Rafa Silva'yı durdurmasa, devreye Beşiktaş belki de 4 farkla girebilirdi. İkinci yarıya gelince... Beşiktaş'tan beklenmedik bir geri çekilme geldi! 10 kişilik rakibini sahasına davet eden siyah-beyazlılar, kendi ceza sahasında yapılan anlamsız paslaşmaların bedelini ağır ödedi. Bu golde Mert Günok'un büyük hatası var.

Savunmaya gelen her topu sektirmede üstün başarı sağlayan (!) Djalo ise tam bir ayaklı bomba! Hediye edilen gol maçın kaderini de belirledi. Sergen hoca, 67. dakikada Cengiz Ünder'i oyuna alarak Beşiktaş'a yeniden ivme kazandırdı. Ancak Okan Buruk'un, sahanın en iyisi İlkay'ı -eğer sakatlık yoksaoyundan alması anlaşılır gibi değildi. Beşiktaş'ın son bölümdeki baskısı da kısa sürdü ve iki takım da beraberliğe razı oldu. Beşiktaş, fırsat ayağına kadar gelmişken galibiyeti elinin tersiyle itti. Deplasmanda alınan 1 puan kötü değil ama böylesine hazır yakalanmış bir Galatasaray karşısında galibiyet kaçtıysa, buna sadece bir kelimeyle yanıt veririm: Yazık oldu! Son olarak bir parantez de hakem Yasin Kol'a açmak lazım. Başarılı bir yönetim gösterdi. Demek ki TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ona olan güveni boşuna değilmiş.