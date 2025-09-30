Kartal zirveye göz kırptı

Beşiktaş, maça adeta kasırga gibi başladı. Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'un açık futbol oynama isteği Beşiktaş'ın en çok arzu ettiği şeydi. SiyahBeyazlılar, Rafa Silva ve Cerny'in akıl dolu golleriyle tribünleri coşturdu ve adeta derbiye odaklanmaya başladı. Rafa harika bir yıldız... Hem aldırana hem oynatana helal olsun! El Toure rakip savunmayı darmadağın ederken, Orkun'un müthiş pasları ve deparları tribünleri ayağa kaldırdı. Emirhan savunmada güven verdi, Ndidi ise varını yoğunu ortaya koydu. Cerny'nin çalışkanlığı ve oyuna sonradan giren ve şık bir gole imza atan Jota'nın hücuma katkı kalitesi dikkat çekiciydi.

Alınan net galibiyete rağmen; Sergen Hoca'nın özellikle ikinci yarıda takımı neden geriye çektiğini ya da buna neden göz yumduğunu anlamakta zorlandım. Hele ki Kocaelispor gibi lige yeni çıkmış bir ekibe oyunu teslim etmek doğru değildi. Abraham ve özellikle Ndidi'nin oyunu terk etmek zorunda kalması Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaşlıların canını sıktı. Umarım ciddi bir şeyleri yoktur. Kazanılan 3 puan, Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi büyük moral oldu. Beşiktaş son iki haftada aldığı kritik galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak oldu. Galatasaray deplasmanında 3 puan gelirse, işte o zaman; Beşiktaş bir anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur.