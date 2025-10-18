Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı CANLI İZLE | Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, milli aranın ardından açılış maçında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ligin 9. haftasında Kartal, zirveye yaklaşma fırsatı, konuk Gençlerbirliği ise alt sıralardan kurtuluş umudu ile Tüpraş Stadyumu'na çıkacak. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının canlı yayın bilgileri ve ilk 11'leri haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 15:51
Milli aranın sona ermesiyle Süper Lig, 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Beşiktaş, açılış maçında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Son maçında Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak ezeli rakibinden puan çalan Kartal, taraftarın desteğini de arkasına alarak Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılmak istiyor. Toure ve Demir Ege sakatlıklarından, Gökhan da sarı kart cezasından dolayı Gençlerbirliği maçında oynamayacak. İşte Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi...

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Abraham

Gençlerbirliği:

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı detayları!

95. KEZ RAKİP

Ligde 1 maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 94 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçların 54'ünde galip gelmeyi başarırken, kırmızı-siyahlılar ise 9 maçta kazanan taraf oldu. 31 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Kartal attığı 153 gole karşılık kalesinde 64 gol gördü.

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

4 YIL SONRA İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de son olarak 15 Şubat 2021 tarihinde Ankara'da karşılaştı ve siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazandı. Son olarak oynadıkları 2020-2021 sezonunda Kartal şampiyonluk ipini göğüslerken; kırmızı-siyahlılar ise küme düşmüştü. Söz konusu sezonda Ankara ekibi, 20 yıl sonra Beşiktaş'ı deplasmanından galip ayrılmıştı.

YENİLMEZLİK SERİSİNE DEVAM

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 2 kez mağlup olan Beşiktaş, son 3 haftada da 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Lider Galatasaray ile deplasmanda oynadığı derbide öne geçmesine rağmen kalesini koruyamayan ve sahadan beraberlikle ayrılan Kartal, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yenilmezlik serisini geliştirmek istiyor.

Beşiktaş maçı hangi kanalda?

EVİNDE KAYBETMİYOR

Süper Lig'de evinde oynadığı 3 müsabakadan da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, bu süreçte konuk ettiği Eyüpspor ile Başakşehir'i 2-1 ve Kocaelispor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin ardından evinde bir sonraki maçta Fenerbahçe ile oynayacak.

Geçtiğimiz sezon sahasında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayan Kartal, 18 iç saha maçının yalnızca 11'ini kazanmıştı.

RAFA'NIN HEDEFİ GOL KRALLIĞI

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Süper Lig'de attığı 5 golle takımını sırtlıyor. Silva, 6 golü bulunan Trabzonspor'dan Paul Onuachu'nun ardından Galatasaray'dan Mauro Icardi ile birlikte ikinciliği paylaşıyor. 32 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'a 3, Eyüpspor ve Kocaelispor'a da 1'er gol attı. Rafa Silva, bu sezon Avrupa kupalarında da forma giydiği 6 müsabakada da 2 asist yaptı.

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı canlı yayın bilgileri!

Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadıkları 7 müsabakada kalesinde 9 gol gördü. Milli kaleci Mert Günok'un kaleyi koruduğu söz konusu maçlarda 4 galibiyet elde eden Kartal, 2 kez rakiplerine mağlup olurken, 1 defa da berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon 36 haftalık ligde 34 maçta kaleyi koruyan 36 yaşındaki kaleci, ilk 7 haftada kalesinde 5 gol görmüştü. Kartal bu sezon ligde sadece Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçta kalesini gole kapattı.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği, bu sezon ligde konuk olduğu 4 maçın 3'ünü kaybetti. Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, deplasmanda aldıkları 1 puanı Kayserispor karşısında elde etti. Kırmızı-siyahlılar, bu süreçte kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırabildi. Ankara temsilcisi, tek galibiyetini ise evinde Eyüpspor'a karşı kazandı.

