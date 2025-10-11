CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer isyanı! "Bu oyuncu bu kadar maliyetle nasıl alındı?"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer isyanı! "Bu oyuncu bu kadar maliyetle nasıl alındı?"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yaz transfer döneminde kadroya katılan futbolcuyla ilgili yakın çevresine, "Kim izledi, bu kadar maliyete nasıl alındı" dediği iddia edildi. İşte detaylar.... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 10:35 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 10:37
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer isyanı! "Bu oyuncu bu kadar maliyetle nasıl alındı?"

Beşiktaş'ın Bundesliga 2 takımı Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer isyanı! "Bu oyuncu bu kadar maliyetle nasıl alındı?"

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 19 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olmadığı ve yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda "Taylan Bulut'u kim izledi. Bu kadar maliyetle nasıl alındı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer isyanı! "Bu oyuncu bu kadar maliyetle nasıl alındı?"

Beşiktaş formasıyla şu ana 3 maçta 96 dakika süre bulabilen Taylan, Yalçın yönetiminde çıkılan maçların hiçbirinde süre almazken, son 2 karşılaşmanın ise maç kadrosuna alınmadı.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer isyanı! "Bu oyuncu bu kadar maliyetle nasıl alındı?"

TRANSFERDE SON SÖZ YALÇIN'IN

Öte yandan Sergen Yalçın'ın scout ekibinin yaptığı bazı transferlerinden rahatsız olduğunu yönetime ilettiği ve Beşiktaş'ta bundan sonra gidecek ve gelecek oyunculara Sergen Yalçın ve ekibinin karar vereceği öğrenildi.

REKLAM - Aynadaki Yabancı
Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Cengiz'den sonra...
DİĞER
Fenerbahçe'de tam 6 yıldız futbolcu topun ağzında! Ocak ayında yaprak dökümü başlıyor...
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
Singo'ya çifte talip!
Jhon Duran söz verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya - Gürcistan maçı muhtemel 11'ler! İspanya - Gürcistan maçı muhtemel 11'ler! 10:19
Jhon Duran söz verdi! Jhon Duran söz verdi! 10:13
Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda? Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda? 09:52
Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Cengiz'den sonra... Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Cengiz'den sonra... 09:52
G.Saray'dan Buruk’a yeni sözleşme! G.Saray'dan Buruk’a yeni sözleşme! 09:49
G.Saray'dan Icardi’ye özel program! G.Saray'dan Icardi’ye özel program! 09:28
Daha Eski
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Menajerine talebini iletti F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Menajerine talebini iletti 09:15
İşte F.Bahçe'de gidecekler listesi! İşte F.Bahçe'de gidecekler listesi! 08:54
Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 08:20
Montella: Dersimize çalıştık Montella: Dersimize çalıştık 00:28
Fatih Terim için sürpriz iddia! Fatih Terim için sürpriz iddia! 00:28
F.Bahçe Beko sahasında mağlup! F.Bahçe Beko sahasında mağlup! 00:28