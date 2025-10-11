Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer isyanı! "Bu oyuncu bu kadar maliyetle nasıl alındı?"

Beşiktaş'ın Bundesliga 2 takımı Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 19 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olmadığı ve yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda "Taylan Bulut'u kim izledi. Bu kadar maliyetle nasıl alındı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.