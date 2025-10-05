CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa yine döktürdü

Rafa yine döktürdü

Geçen sezonki derbide Davinson’u geçerek klas gol bir atan Rafa, dün de 34. dakikada Kolombiyalı futbolcuyu oyundan attırdı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa yine döktürdü

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, geçen sezon olduğu gibi yine derbiye damgasını vurdu. G.Saray'a Süper Lig'deki son yenilgisini tattıran siyah-beyazlılarda o maçın yıldızı Rafa Silva olmuştu. Portekizli futbolcu yine bir G.Saray derbisinde şovunu yaptı. 34. dakikada Cerny'nin ara pasında savunmanın arkasına sızan tecrübeli futbolcu, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Rafa şut hazırlığındayken Davinson'un müdahalesi ile yerde kaldı. Kolombiyalı oyuncuya kırmızı kart aldıran Rafa ikinci yarıda ise Cengiz'in pasında net bir pozisyondan yararlanamadı. Portekizli yıldız yine de takımının en hareketli ismi olarak dikkat çekti.

Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..."
G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk...
DİĞER
Efsane yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor!
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
Derbide kazanan çıkmadı!
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar Bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar 07:25
Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." Buruk'tan Icardi sözleri! "Isınmaya çıkmama nedeni..." 00:29
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 00:29
Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik! 00:29
Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı 00:29
Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia Derbi tekrar edilebilir! İşte o flaş iddia 00:29
Daha Eski
Singo stattan böyle ayrıldı! Singo stattan böyle ayrıldı! 00:29
Derbide kazanan çıkmadı! Derbide kazanan çıkmadı! 00:29
Derbide ortalık karıştı! Derbide ortalık karıştı! 00:29
G.Saray'da derbide şok sakatlık! G.Saray'da derbide şok sakatlık! 00:29
Ndidi'den büyük hata! Ndidi'den büyük hata! 00:29
RAMS Park'ta kırmızı kart! RAMS Park'ta kırmızı kart! 00:29