Rafa yine döktürdü

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, geçen sezon olduğu gibi yine derbiye damgasını vurdu. G.Saray'a Süper Lig'deki son yenilgisini tattıran siyah-beyazlılarda o maçın yıldızı Rafa Silva olmuştu. Portekizli futbolcu yine bir G.Saray derbisinde şovunu yaptı. 34. dakikada Cerny'nin ara pasında savunmanın arkasına sızan tecrübeli futbolcu, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Rafa şut hazırlığındayken Davinson'un müdahalesi ile yerde kaldı. Kolombiyalı oyuncuya kırmızı kart aldıran Rafa ikinci yarıda ise Cengiz'in pasında net bir pozisyondan yararlanamadı. Portekizli yıldız yine de takımının en hareketli ismi olarak dikkat çekti.