Beşiktaş evindeki yenilmezliğini sürdürmek istiyor! İşte Sergen Yalçın'ın Kocaelispor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig’de evinde oynadığı Eyüp ve Başakşehir maçlarını 2-1 kazanan siyah-beyazlılar, bu akşam Kocaelispor’u da eli boş gönderip kendi sahasında 3’te 3 yapmak istiyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de kendi sahasında başarılı bir performans sergiliyor. Eyüpspor ve RAMS Başakşehir'i 2-1'lik skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı takım, bu akşam ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan Kocaelispor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

1 MAÇI EKSİK, 9 PUANI VAR

Süper Lig'de 1 maçı eksik olan (Konyaspor) siyah-beyazlı takım, şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 2 kez yenilgi yaşadı ve 9 puanla 7. haftaya giriş yaptı. Kayserispor'u deplasmanda farklı mağlup ederek yeniden ayağa kalkan Kara Kartal, Kocaelispor'u eli boş göndererek kendi evinde 3'te 3 yapmak ve zirve yarışında 'Ben de varım' mesajını vermek istiyor.

178

Yaz transfer döneminde önemli yıldızları bünyesine katan Beşiktaş, Kocaelispor'un yaklaşık 6 katı kadro değerine sahip. Siyah-beyazlıların güncel kadro değeri 178 milyon euro, buna karşılık Körfez'in ise 30 milyon euro.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: MERT, GÖKHAN, EMİRHAN, UDUOKHAI, JURASEK, ORKUN, NDIDI, CERNY, RAFA SILVA, EL BILAL, ABRAHAM

Kocaelispor: JOVANOVIC, AHMET, TAYFUR, DIJKSTEEL, BALOGH, MUHARREM, CAN KELEŞ, KEITA, SHOW, CHURLINOV, PETKOVIC

