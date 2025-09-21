CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Keny Arroyo transferi...

Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Keny Arroyo transferi...

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Independiente'den Beşiktaş'a transfer edilen Keny Arroyo'nun forma şansı bulmakta güçlük çektiği yarım sezonun ardından Cruzeiro'nun yolunu tutması taraftarları şaşırtmıştı. Brezilya temsilcisinin scout koordinatörü, genç oyuncunun transferinin perde arkasını anlattı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 13:21
Beşiktaş'ta gerçek ortaya çıktı! Keny Arroyo transferi...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Independiente Del Valle'den Beşiktaş'a yüzde ellisi karşılığında 5.6 milyon euro'ya transfer edilen Keny Arroyo, bu yaz transfer döneminde 8 milyon euro'luk bedelle Cruzeiro'nun yolunu tutmuştu.

Cruzeiro'un scout ve transfer piyasası koordinatörü Joaquim Pinto, Brezilya basınına verdiği röportajda Keny Arroyo'nun transfer edilme sebeplerini açıkladı.

İSTEDİĞİ SÜREYİ BULAMADI

aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un Pinto'dan derlediği habere göre transfer sürecinde en dikkat çekici etkenlerden biri, Beşiktaş'ta istediği forma süresi alamayan Kolombiyalı futbolcunun Cruzeiro'da oynamak istediğini açıkça belli etmesi oldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Beşiktaş ile yapılan görüşmeler henüz tamamlanmamışken, Arroyo sosyal medyada bu transferin gerçekleşmesini beklediğine dair sinyaller verdi. 30 Ağustos'ta Instagram hikâyelerinde mavi ve beyaz kalpler paylaşması, transferde etkili olan bir diğer faktördü.

"BEŞİKTAŞ SATMAK İSTEMEDİ"

Beşiktaş'a Arroyo için daha önce de teklif yaptıklarını ve sonuç alamadıklarını belirten Pinto, "Daha önce de bu transferi denemiştik ama Beşiktaş satmak istememişti. Ancak oyuncunun Cruzeiro'ya gelme arzusu çok netti. Bu durum, bizimle yaptığı görüşmede çok belirleyiciydi." ifadelerini kullandı.

İŞTE O HABER

Kadıköy'de tarihi gün! F.Bahçe yeni başkanını seçiyor
