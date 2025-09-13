Sergen Yalçın'dan Tüpraş Stadyumu'na geri dönüş sözleri! "Yabancı olduğumuz yer değil"

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktrörü Sergen Yalçın dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Tekrar buraya dönmek güzel. Heyecanlıyız. Taraftarın önüne çıkıyoruz. Yabancı olduğumuz yer değil. Tüm hayatımız burada geçti. Her şeyin hayırlısı artık."

"Milli ara bizim için iyi oldu. 15 günde oyuncuları tanıdık, antrenman yaptık, iyi geldi. Sakat oyuncular takıma döndü. 1 tane sakat verdik. İyi hazırlandık. Başakşehir iyi ve güçlü ama iç sahaya göre oyun şablonu hazırladık. İnşallah iyi başlangıç yaparız."