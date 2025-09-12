CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Wilfried Ndidi şoku

Wilfried Ndidi şoku

Nijerya'nın Güney Afrika ile yaptığı maçta sakatlık geçiren Wilfried Ndidi’den kötü haber geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:51
Wilfried Ndidi şoku

Siyah-beyazlı kulüpten Nijeryalı oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada "Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli orta sahanın Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giyemeyeceği, Kayserispor sınavına yetiştirilmeye çalışılacağı bildirildi.

SON DAKİKA
1
