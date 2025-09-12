Wilfried Ndidi şoku

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Siyah-beyazlı kulüpten Nijeryalı oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada "Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli orta sahanın Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giyemeyeceği, Kayserispor sınavına yetiştirilmeye çalışılacağı bildirildi.