Beşiktaş'tan Jota Silva sürprizi! Anlaşma sağlanmak üzere

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala takımlar girişimlerini sürdürüyor. Bu takımlar arasında yaz dönemi boyunca yaptığı hamleler ile en dikkat çeken takımlardan biri olan Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Sergen Yalçın'a eksiksiz bir kadro vermek üzere kanat transferi yoğunlaştı. Siyah beyazlıların anlaşma sağlamak üzere olduğu o isim ortaya çıktı.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Beşiktaş, Jota Silva'nın kiralık transferi için Nottingham Forest ile el sıkıştı. Görüşmelerde satın alma opsiyonuna ilişkin detayların belirlenmesinin ardından resmi girişimlerin başlayacağı belirtiliyor.

ROTASINI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

Transfer döneminin başından bu yana Sporting CP'ye gitmesi beklenen Jota, Portekiz ekibinin transferden vazgeçmesi üzerine Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı. Düzenli olarak ilk 11'de oynamak isteyen 26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ın kanat oyuncusu ihtiyacından ötürü siyah beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Tarafların kısa zaman içerisinde anlaşma sağlaması bekleniyor.

İŞTE O HABER