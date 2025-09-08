Laporte ısrarı

Defansta yaşanan sorunlar nedeniyle ilk hedef stoper mevkii. Bu doğrultuda listenin başında Al Nassr forması giyen 31 yaşındaki Aymeric Laporte, yer alıyor. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakan deneyimli stoper için siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun 13 milyon euro'luk maaşının büyük bir kısmını Al Nassr'ın karşılaması yönünde bir teklif sundu. Görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. 2023-24 sezonundan itibaren de Al Nassr forması giyiyor. Laporte'unn güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.