Beşiktaş'ta yeni başlangıç! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

Beşiktaş'ta yeni başlangıç! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

Kara Kartal, şampiyonluk mücadelesine Sergen Yalçın yönetiminde devam ediyor. Süper Lig’deki iki maçı ertelenen siyah-beyazlılar, Alanyaspor’u mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Beşiktaş'ta yeni başlangıç! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

Beşiktaş, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elendikten sonra teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırarak Sergen Yalçın'ı göreve getirdi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'ndaki mücadele saat 21.30'da başlayacak ve Kadir Sağlam tarafından yönetilecek. Bu sezon Süper Lig'de iki maçı ertelenen Beşiktaş, oynadığı tek karşılaşmada Eyüpspor'u 2-1 yendi.

FESİH KAP'A BİLDİRİLDİ

İsviçre temsilcisi Lausanne'a elenerek Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 223 gün görevde kalabildi. Siyah-beyazlılar, eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. 52 yaşındaki teknik adam siyah-beyazlı takımla çıktığı toplam 29 müsabakada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı.

SÜPER LİG'DE 19. RANDEVU

Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 10, turuncu- yeşilliler 3 galibiyet elde ederken 5 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Kartal, 35 kez fileleri havalandırırken Antalya temsilcisi, 19 golle karşılık verdi.

PAULİSTA 3 HAFTA YOK

Siyah-beyazlılar, Paulista'nın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı stoperin 3 hafta forma giyemeyek. Alanya maçı öncesi Mustafa Hekimoğlu, Rashica'nın da sakatlığı bulunuyor. Yeni transferler Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure ve T. Djalo ise şans verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Ümit, Aliti, Lima, Yusuf, Maestro, Makouta, Hwang, Hadergjonaj, Güven, Sporar

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham

