Beşiktaş, stoper bölgesine bir takviye yapmak için harekete geçti. Savunma bölgesi için geniş bir liste oluşturan siyah beyazlılar, bu doğrultuda RB Leipzig'in stoperi Lukas Klostermann'ı gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 11:19 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 11:19
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Lukas Klostermann hamlesi! Çevresi ile temas kuruldu

Yaz transfer döneminin bitimine günler kala kadroyu güçlendirme çabaları devam eden Beşiktaş'ta gündem stoper transferi. David Jurasek, Rıdvan Yılmaz ve Taylan Bulut takviyelerinin ardından savunmaya bir ekleme daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, transfer çalışmaları için Almanya pazarını yokluyor.

LEIPZIG SATIŞA SICAK BAKIYOR

Sky'ın haberine göre Beşiktaş, RB Leipzig'in oyuncusu Lukas Klostermann hakkında bilgi almak için oyuncunun çevresiyle temas kurdu. Siyah-beyazlılar, oyuncu ve olası transfer bedeli hakkında bilgi topladı. 29 yaşındaki stoper, Bundesliga'daki yerini korumaya çalışıyor ve ayrılığa sıcak bakmıyor. Leipzig ise, kulübü tatmin eden bir teklif geldiği halde oyuncunun satışına sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 35 maça çıkan Alman stoper, 1 gollük performans sergiledi. Klostermann'ın, Bundesliga ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş
