CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Al-Musrati müjdesi! İspanyollar...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Al-Musrati müjdesi! İspanyollar...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın formasını terleten Al-Musrati ile La Liga ekibi Espanyol'un yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 15:24
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Al-Musrati müjdesi! İspanyollar...

Yaz transfer döneminin bitimine günler kala takımlar, kadrolarını güçlendirmek için çaba sarf ediyor. La Liga ekiplerinden Espanyol, orta saha takviyesi için harekete geçti.

AS'ın haberine göre İspanyol kulübü, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Moatasem Al-Musrati ile ilgileniyor. Orta saha transferi için geniş listede yer alan Libyalı oyuncunun; maaş seviyesi nedeniyle Espanyol'un son tercihlerinden biri olduğu belirtildi. Listenin bir numaralı ismi ise Guido Rodriguez.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ve Monaco formalarıyla toplamda 36 maça çıkan Al-Musrati, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O HABER

G.Saray Barış Alper için B planını yaptı!
Türkiye-İspanya | CANLI İZLE
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz'dan flaş karar! Kayserispor maçı öncesi....
Son dakika: Memur zammında son viraj! Kamu Hakem Kurulu toplandı
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama!
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! 15:51
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:48
Beşiktaş'a Al-Musrati müjdesi! Beşiktaş'a Al-Musrati müjdesi! 15:24
Aboubakar için transferde sürpriz hamle! Aboubakar için transferde sürpriz hamle! 15:06
Fenerbahçe - Kocaliepor maçı detayları! Fenerbahçe - Kocaliepor maçı detayları! 14:46
Transferde ortalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip Transferde ortalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip 14:44
Daha Eski
Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! 14:09
Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı 14:04
Real Madrid'de Arda kararı! Real Madrid'de Arda kararı! 13:43
Rıdvan Yılmaz sağlık kontrolünden geçti Rıdvan Yılmaz sağlık kontrolünden geçti 13:28
Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda? 13:15
St Pauli - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? St Pauli - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? 12:57