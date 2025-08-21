Toure hamlesi

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, İtalyan ekibi Atalanta'nın 23 yaşındaki santrforu El Bilal Toure için resmi teklif yaptığı ileri sürüldü. Fransız basınının haberine göre; geçen sezon Stuttgart'ta kiralık oynayan Malili golcü ayrılmak istiyor. Atalanta'nın da transfere onay verebileceği belirtiliyor. Geçen sezon Bundesliga'da 17 karşılaşmada 3 gol kaydeden genç forvetin karar aşamasında olduğu belirtildi.
