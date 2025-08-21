Lausanne Sport - Beşiktaş maçı CANLI

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Beşiktaş, Lausanne-Sport ile karşı karşıya geliyor. Kritik eşleşmenin ilk ayağı İsviçre'de oynanıyor. Siyah-beyazlılar, deplasmanda alacağı olumlu sonuçla İstanbul'daki rövanş öncesinde avantajı eline geçirmeyi hedefliyor.

LAUSANNE-SPORT-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ Lausanne Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite.

Beşiktaş: Ersin, Jurasek, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Joao Mario, Abraham.

LAUSANNE-SPORT-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Lausanne-Sport-Beşiktaş maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te başladı. S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

257. SINAV

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda karşılaşıyor. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 257'nci sınavını veriyor. Kulüp tarihinde Avrupa'da 256 müsabakada 97 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 347 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 393 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ, KONFERANS LİGİ'NDE 15. MAÇINA ÇIKIYOR

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde daha önce 14 karşılaşmada boy gösterdi. Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 9 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 1 kez eşitliği bozamayan siyah-beyazlılar, 4 maçta ise sahadan yenik ayrıldı. Organizasyonda toplamda 28 gol atan Beşiktaş, kalesinde 22 gol gördü. Beşiktaş, Lausanne karşısında bu organizasyondaki 15. maçına çıkıyor.

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 7. RANDEVU

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 7. kez karşı karşıya geliyor. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2023-2024'te ise UEFA Konferans Ligi grup aşamasında bir diğer İsviçre temsilcisi Lugano'nun rakibi oldu. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, İsviçre'deki maçta ise 2-0 galip geldi.

Beşiktaş, geçen sezon bir kez daha Lugano ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelesinde ilk maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İstanbul'daki rövanşta rakibini 5-1 yenen siyah-beyazlılar, gruplara adını yazdırmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA İSTATİSTİKLERİ

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı. Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Beşiktaş bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti. Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e de 5-0 kaybetti.

LAUSANNE-SPORT-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Lausanne-Beşiktaş maçında Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalıyor. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ve Ole Andreas Haukasen yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Higraff. Tom Harald Hagen'in, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev aldığı müsabakada Mohammad Usman Aslam da AVAR koltuğuna oturuyor.