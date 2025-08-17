CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. hafta maçında Beşiktaş ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu nedeniyle ligdeki ilk hafta maçı ertelenen siyah-beyazlılar, sezonu Tüpraş Stadyumu'nda açacak. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Beşiktaş, Konyaspor'a 4-1 kaybeden Eyüpspor'a karşı hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 09:20
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftasında heyecan Beşiktaş ile İkas Eyüpspor arasında yaşanacak. Avrupa arenasında mücadele eden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu nedeniyle ilk hafta maçını oynayamamıştı. Siyah-beyazlılar, lig perdesiniTüpraş Stadyumu'nda taraftarı önünde açmaya hazırlanıyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, Eyüpspor karşısında hata yapmadan sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan ligin ilk haftasında Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Eyüpspor ise, zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç elde ederek moral bulmak istiyor. Peki, Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Orkun, Ndidi, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham

İkas Eyüpspor: Halil, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Umut, Emre, Kerem, Serdar, Melih, Thiam

Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF 3 PUAN

Kadrosuna önemli isimleri katan ve ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Beşiktaş, yeni sezon açılış maçında hata yapmak istemiyor.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Kara Kartal, Eyüpspor karşısında 3 puan alarak lige moralli başlamanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ TRANSFERLERİN İLK SÜPER LİG MAÇI

Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek. Yaz transfer döneminde kadroya katılan dört futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUSTAFA HEKİMOĞLU KADRODA YOK

Siyah-beyazlı takımda Eyüpspor maçı öncesinde forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile İstanbul'da oynanan maçta sakatlanan genç golcünün, MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Mustafa, sakatlığı sebebiyle bir süre formasından uzak kalacak.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başardı. İki ekip 2023- 2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ 2025-2026 SEZONU İSTATİSTİKLERİ

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı. Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam siyah-beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SON 12 SEZONDA 11 GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de son 12 sezonda ilk hafta maçlarında 11 kez sahadan galip ayrıldı.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Siyah-beyazlılar 2013-2014'ten 2024-2025'e dek 12 sezonda sırasıyla Trabzonspor (2-0), Mersin İdmanyurdu (0-1, 2-5) (2 sezon üst üste), Alanyaspor (4-1), Antalyaspor (2-0), Akhisarspor (2-1), Trabzonspor (1-3), Çaykur Rizespor (3-0), Kayserispor (1-0), Fatih Karagümrük (0-1) ve Samsunspor'u (0-2) mağlup etti. Söz konusu dönemde Beşiktaş, sadece 2019-2020 sezonunda deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybetti.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARA KARTAL GOL SORUNU YAŞAMIYOR

Beşiktaş, geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 58'inde gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı. Kara kartal, sahasında oynadığı 33 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'IN EN FARKLI GALİBİYETLERİ

Beşiktaş, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. Siyah-beyazlı takım, ilk hafta maçlarında 1962-1963 sezonunda Vefa'yı, 1966-1967'de İzmirspor'u 4-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2019-2020'de Sivasspor'a 3-0, 1977-1978 sezonunda Diyarbakırspor'a ve 1996-1997 Bursaspor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-Eyüpspor maçı canlı izle | Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş-Eyüpspor maçı hakeminin Halil Umut Meler olduğunu açıkladı. Meler'in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlenecek.

Maç sonu olay Mourinho sözleri!
Cuesta için yeni teklif!
DİĞER
Transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızına talip! Ayrılacağı iddia ediliyordu...
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
Ömer Üründül'den flaş Mourinho eleştirisi!
Fırtına Oulai ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Eyüpspor maçı öncesi son notlar Beşiktaş-Eyüpspor maçı öncesi son notlar 09:20
Khamzat yeni orta sıklet şampiyonu! Khamzat yeni orta sıklet şampiyonu! 09:19
Fırtına Oulai ile anlaştı! Fırtına Oulai ile anlaştı! 08:46
Ömer Üründül'den flaş Mourinho eleştirisi! Ömer Üründül'den flaş Mourinho eleştirisi! 08:46
Ahmet Çakar'dan maçın ardından sert sözler! Ahmet Çakar'dan maçın ardından sert sözler! 08:26
Maç sonu olay Mourinho sözleri! Maç sonu olay Mourinho sözleri! 08:13
Daha Eski
Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar 07:32
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:20
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:18
Barış Alper için çılgın bonservis kararı! Barış Alper için çılgın bonservis kararı! 01:10
Mourinho: Adil bir sonuç oldu! Mourinho: Adil bir sonuç oldu! 00:55
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:55