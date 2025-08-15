Spor yazarları Beşiktaş-St. Patrick's maçını değerlendirdi

Kendi düşen ağlamaz.. Düşen diyorum çünkü korkarım bu Solskjaer ile Beşiktaş ancak ligde kalmaya oynar... Bu satırlar son uyarılarımdı bu uyarının da dikkate alınmayacağını bilerek artık ben de Solskjaer'e destek vermeye başlıyorum!.. Başlıyorum masallara; Muhteşem bir hoca... Dün yine 2-0'dan maçı çevirdi!.. Rashica'yı keşfetti!.. Bu adam futbol sihirbazı... Gedson'dan sol açık yapmıştı hatta!.. Bence en az beş yıl kalmalı!... Sakın sevgili Başkan, bu değerli hocayı gönderme ve sahip çık. Çünkü filmin sonunu merak etmeye başladım... Not: Fikret Orman, Avcı'yı getirirken ne hayaller kurmuştu, biz de kabus görmeye hazır olmasını söylemiştik... O zaman da yanılmıştık (!) sizin anlayacağınız...