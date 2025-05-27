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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Schick harekatı! Satın alma opsiyonlu kiralanacak

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Schick harekatı! Satın alma opsiyonlu kiralanacak

Immobile'de bir türlü istediği performansı bulamayan Beşiktaş yönetimi rotayı Almanya’ya çevirdi. B. Leverkusen’in golcü ismi Patrik Schick için kurmaylar tüm şartları zorlayacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 06:51
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Schick harekatı! Satın alma opsiyonlu kiralanacak

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Eldeki mevcut oyuncuların büyük bir kısmı ile gelecek sezon devam etmek istemeyen Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi verecek güçlü bir ekip oluşturmanın çalışmalarına hız verdi. İmmobile ile vedalaşmanın çarelerini arayan siyah-beyazlılar, İtalyan golcünün yerine takımın skor yükünü çekecek Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick için Alman ekibi ile temasa geçecek. 29 yaşındaki Çekyalı yıldızı mutlaka kadroya dahil etmek isteyen yönetim kesenin ağzını açacak.

ÖNCE KİRALANACAK

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de takımda görmek istediği tecrübeli golcü için Beşiktaş yönetimi satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal başarılı futbolcu için maddi olarak tüm şartları zorlayacak. Bu sezon Bundesliga'da 31 maça çıkan Patrik Schick, 19 gol ve 1 asiste imzasını attı. Siyah-beyazlıların Leverkusen ile anlaşan yeni teknik direktörü Erik Hag'ın kararına göre Almanya'ya çıkarma yapması bekleniyor.

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